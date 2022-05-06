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В селе Калугино под Новосибирском нашли следы медведя

Фото В селе Калугино под Новосибирском нашли следы медведя
Фото В селе Калугино под Новосибирском нашли следы медведя

Фото pixabey

Большие медвежьи следы заметили жители села Калугино под Новосибирском.

Свежие медвежьи следы заметили в пятницу, 6 мая, на земле жители Кубовинского сельсовета Новосибирской области.

Под Новосибирском проснувшиеся медведи бродят рядом с человеческим жильем. Снимки следов косолапых обитателей леса опубликовали в соцсетях жители СНТ «Обь» Кубовинского сельсовета.

Видео размещено в городском сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Подлинность записи не вызывает сомнений, как и внушительный размер медвежьей лапы.

Фото В селе Калугино под Новосибирском нашли следы медведя 2

Автор публикации сообщает и место, где были найдены отпечатки лап мохнатых обитателей леса, только приходящих в себя после зимней спячки. «Вчера в районе 7 утра нашим подписчиком были замечены следы медведя, в 1.5 км от Калугино. Судя по следам, пошел в сторону Седовой заимки и Бибихи», – гласит подпись к видеозаписи.

Хищник прошел в 1,5 километрах от жилых домов. Местных жителей попросили быть осторожнее.

Как правило, в зависимости от климатических условий, медведи проводят в берлогах около пяти-шести месяцев, с октября-ноября до марта-апреля, и покидают их, когда в лесу и на болотах появляется первая растительность. При этом первыми выходят самцы, и только потом медведицы с потомством. К деревням медведей влечет запах пищевых отходов.

При этом недавно под Новосибирском заметили медвежонка. Детеныш попал на видео, а поблизости, очевидно, ходила и медведица.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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