В селе Калугино под Новосибирском нашли следы медведя

Фото pixabey
Большие медвежьи следы заметили жители села Калугино под Новосибирском.
Свежие медвежьи следы заметили в пятницу, 6 мая, на земле жители Кубовинского сельсовета Новосибирской области.
Под Новосибирском проснувшиеся медведи бродят рядом с человеческим жильем. Снимки следов косолапых обитателей леса опубликовали в соцсетях жители СНТ «Обь» Кубовинского сельсовета.
Видео размещено в городском сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Подлинность записи не вызывает сомнений, как и внушительный размер медвежьей лапы.
Автор публикации сообщает и место, где были найдены отпечатки лап мохнатых обитателей леса, только приходящих в себя после зимней спячки. «Вчера в районе 7 утра нашим подписчиком были замечены следы медведя, в 1.5 км от Калугино. Судя по следам, пошел в сторону Седовой заимки и Бибихи», – гласит подпись к видеозаписи.
Хищник прошел в 1,5 километрах от жилых домов. Местных жителей попросили быть осторожнее.
Как правило, в зависимости от климатических условий, медведи проводят в берлогах около пяти-шести месяцев, с октября-ноября до марта-апреля, и покидают их, когда в лесу и на болотах появляется первая растительность. При этом первыми выходят самцы, и только потом медведицы с потомством. К деревням медведей влечет запах пищевых отходов.
При этом недавно под Новосибирском заметили медвежонка. Детеныш попал на видео, а поблизости, очевидно, ходила и медведица.
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