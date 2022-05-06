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ВТБ запускает услугу подписки через СБП

Фото ВТБ запускает услугу подписки через СБП
Фото ВТБ запускает услугу подписки через СБП

Фото pixabay.com

ВТБ одним из первых банков на рынке внедрил возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сервис доступен пользователям платформы Android. Управлять подписками на площадках магазинов пользователи могут централизованно через единый интерфейс в ВТБ Онлайн. Это позволяет контролировать расход своих средств и вовремя удалять ненужные подписки.

Со стороны клиента такой способ оплаты похож на уже привычную схему с использованием банковской карты: клиент заходит на сайт торгово-сервисного предприятия, где собирается сделать покупку, выбирает оплату через СБП, оплачивает покупку по ссылке или QR-коду и сохраняет данные для дальнейших оплат. Либо отдельной кнопкой привязывает счёт без оплаты для будущих покупок. При повторной покупке пользователь выбирает оплату по СБП и средства автоматически списываются без необходимости входа в банковское приложение. Комиссия за платежи по СБП не взимается, дополнительных подтверждений платежа не требуется. Сервис доступен пользователям приложения на платформе Android с версии 16.9 и выше.

При этом клиент видит полный список своих подписок в ВТБ Онлайн и может централизованно управлять ими из мобильного приложения или интернет-банка – устанавливать лимиты списаний, удалять или возобновлять подписки, не переходя на сам сайт, где они были сделаны. Таким образом, реализованный функционал позволит клиентам ВТБ контролировать распространение своих данных и избегать списания по забытым или ненужным автоплатежам.

«В первом квартале года интернет-торговля в России выросла более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 трлн рублей. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли доля электронной торговли в общем обороте розницы составила 11,2%, превысив на процент даже исторический максимум 2020 года. Технически нет разницы – оплачивать онлайн товары и услуги с привязанной банковской карты или со счета через СБП. Но для поставщика товаров и услуг такая схема более выгодна, поскольку это гораздо дешевле обычного эквайринга, а конверсия покупателей более высокая. Клиентам такой метод оплаты позволяет отслеживать собственные подписки и не забывать про автоплатежи. Мы видим большой потенциал у такой технологии и ожидаем, что вскоре ее начнут массово внедрять у себя другие банки и поставщики товаров, услуг и добавят на свои ресурсы этот метод оплаты», – отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ (ПАО) Руслан Новиков.

Тестирование оплат при помощи СБП по модели онлайн-подписок в России началось летом 2021 года. ВТБ принимал участие в рабочей группе по его разработке и внедрению. На сегодняшний день сервис оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через СБП доступен всем клиентам банка в полном объеме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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