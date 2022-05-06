ЖК «Легендарный - Северный»: процветающий город в городе в центре Сибири

Фото: ЖК «Легендарный - северный» / «СДС-Финанс»

По Красному проспекту вдоль улицы Краузе расположился крупнейший жилой комплекс. Собственная развитая инфраструктура, современные архитектурные решения, благоустроенные общественные пространства и квартиры в рассрочку – вот, что ожидает новосибирцев, которые хотят выгодно приобрести квартиры в Новосибирске.

«Легендарный-Северный» от застройщика «СДС-Финанс» – это настоящий город в городе. Жилой комплекс расположен в Заельцовском районе на улице Аэропорт. Проект планируется обширным: на территории 215 гектар будет возводится комплексная застройка с собственной развитой инфраструктурой, которая включает в себя всё самое необходимое для детей и их родителей – школа на 1225 мест, три детских сада на 300 мест, поликлинику и станцию скорой помощи.

Первый этап строительства рассчитан на 11 000 жильцов и включает в себя 35 гектар, из которых социальная и транспортная инфраструктура – 18 гектар. Путь до метро Заельцовская и площади Калинина составит всего 5 минут езды. Рукой подать до торговых центров и супермаркетов. Можно совсем не тратить времени на дорогу, достаточно спуститься на первый этаж собственного дома – там откроются коммерческие помещения с магазинами, аптеками, уютными кафе, салонами красоты и фитнес-клубами.

Стоит отметить, что компания бережно относится к исторически важным местам: для жилого комплекса предусмотрена собственная аллея героев, а здание старого аэропорта станет музеем, за которым можно будет прогуливаться по уютному скверу. Именно так застройщик попытался сохранить память целой эпохи.

Дорожно-транспортная сеть включает в себя ул. Жуковского, ул. Красный проспект и внутриквартальные дороги. Кроме того, застройщик готов приступить к проектированию продолжения Красного проспекта до улицы Краузе и взять все расходы на себя. Потому проект не только рассчитывает комфортные условия для будущих жильцов, но и вносит весомый вклад в транспортную инфраструктуру города.

Жилые кварталы от «СДС-Финанс» отличают благоустроенные дворы с декоративными насаждениями, прогулочные зоны, многофункциональные площадки для игр и занятий спортом, расширенная безопасная территория.

По всему жилому комплексу установят камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения, двор будет закрытым от машин и посторонних людей. Система контроля доступа с домофонами и персональными ключ-картами гарантирует безопасность будущих жильцов. Их точно не побеспокоит шум и выхлопы автомобилей. О сохранности машины тоже можно не беспокоиться – на территории будет находиться подземная охраняемая парковка, температура и влажность в которой постоянно поддерживается.

Дома в ЖК «Легендарный-Северный» выделяются входными группами с дизайнерской отделкой лифтовых холлов, лобби, надежными скоростными лифтами. Для удобства на первых этажах организована колясочная, помещения для мойки лап собакам и комната консьержа. Также предусмотрены кладовые помещения для хранения вещей, которым обычно не хватает места в квартире. Здесь можно оставить детские санки, ролики, самокаты или автомобильные колеса.

Профессиональными строителями в квартирах выполнены самые трудоемкие виды отделочных работ. Уже сделана финишная стяжка пола, установлены широкоформатные окна, межкомнатные перегородки, выключатели и розетки. Установлена горизонтальная разводка отопления.

У будущих жильцов появится возможность создать свой уникальный дизайн без особых усилий. Можно будет похвастаться собственной террасой и высокими потолками около трех метров. За счет планировки квартиры очень просторные, их площадь зависит от количества комнат: 1-комнатные квартиры от 31,00 до 48,79 кв.м.; 2-комнатные – от 50,30 до 64,11 кв.м; 3-комнатные – от 69,61 до 97,37 кв.м.; 4-комнатные – от 105,58 до 126,26 кв.м. В помещениях с двумя и более комнатами предусмотрен гостевой санузел.

Сегодня для многих немаловажно то, что можно приобрести квартиру в беспроцентную рассрочку. Всем желающим ее предлагает сам застройщик. Рассрочка предоставляется на срок до 12 месяцев, с ежемесячными или квартальными платежами, при условии внесения минимального первоначального взноса 50%.

Для справки: За 17 лет ООО «СДС-Финанс» возвел в родном Кемерове и соседних городах более 1 550 000 кв.м. жилья. Новосёлами стали 22 000 семей.

Подробную информацию о планировках квартир и проведении экскурсий в ЖК можно узнать на официальном сайте.

Офисы продаж

г. Новосибирск, ул. Ленина, 1

8 (383) 319-66-20

г. Новосибирск, Ленинский район,

ул. Ясный Берег, д.17, кв 1 (шоу-рум)

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Застройщиком является ООО «СДС-Финанс». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.