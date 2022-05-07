73-й день спецоперации на Украине: Трамп раскритиковал американских лидеров, а Кадыров рассказал о бегстве укронацистов

Фото и видео из группы Минобороны в "ВК"

Главные события спецоперации на Украине на утро 7 мая – в обзоре Сиб.фм.

Российские военные продолжают освободительную спецоперацию на Украине. Рассказываем о последних событиях 73-го дня спецоперации.

Сбиты и уничтожены

По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники Украинских войск.

Накануне высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка.

В военном ведомстве сообщили о том, что за прошедшие сутки сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики, Третьяковка, Варваровка Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный. Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

"Не ведают, что творят"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американские лидеры "не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины". Из-за этого "миллионы могут погибнуть". Как сообщает РИА Новости, об этом Трамп заявил в ходе выступления на митинге в штате Пенсильвания. По словам Трампа, нынешний период является "самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения".

"Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим", — цитирует РИА слова Трампа.

"Укронацисты обратились в бегство"

Глава Чечни Кадыров рассказал в своём тг-канале о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР.

"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка. Судя по всему, националистами планировалось застать врасплох наших ребят. Данный бессмысленный акт самопожертвования был вероятнее всего нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство", — написал Кадыров.

Он также сообщил о взятом в плен одном из нападавших.

"После непродолжительной беседы с нашими бойцами военнопленный выложил ценную информацию о местонахождении пункта управления противника в районе Воеводовки. Исходя из полученной информации, пункт управления вскоре был успешно уничтожен. Также билет в один конец получили командир нападавшего батальона и командир роты", — говорится в публикации.



