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Два междугородних рейса отменили из аэропорта Новосибирска 7 мая

Фото Два междугородних рейса отменили из аэропорта Новосибирска 7 мая
Фото Два междугородних рейса отменили из аэропорта Новосибирска 7 мая

Фото Сиб.фм; скриншоты с сайта аэропорта Толмачёво, авиакомпании S7

Из новосибирского аэропорта Толмачёво из-за ухудшения погодных условий 7 мая не вылетели самолёты по двум междугородним направлениям.

7 мая из Новосибирска не смогли вылететь два самолёта авиакомпании S7. Два рейса по направлениям внутри России отменили из-за опасных погодных условий в городах прибытия.

Как следует из информации онлайн-табло вылетов и прилётов на сайте аэропорта Толмачёво, ранним утром 7 мая был отменён вылет из Новосибирска в столицу Казахстана Нур-Султан. Вылет должен был состояться в 04:30 по местному времени, перевозчиком указана казахстанская авиакомпания SCAT Airlines.

Фото Два междугородних рейса отменили из аэропорта Новосибирска 7 мая 2

Следующим отменённым рейсом стал перелёт в Красноярск. Он был запланирован на самолёте компании S7 в 09:15 по новосибирскому времени, но в итоге пассажиры смогли улететь только другим рейсом в 13:15.

Фото Два междугородних рейса отменили из аэропорта Новосибирска 7 мая 3

По данным сервиса Gismeteo, 7 мая в Красноярске зафиксирована ветреная погода с ветром почти штормового уровня: местами его порывы достигают 19 метров в секунду. Из-за сильного ветра, а также пожаров на территории региона, в Красноярском крае 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ещё одним изменением стал перенесённый на 11 часов перелёт в Нижневартовск. Перевозчиком этого рейса также значится S7. По плану самолёт должен был отправиться из Толмачёво в 07:20 по Новосибирску, но теперь в расписании на сайте авиаперевозчика расчётное время отправления — 18:30.

Фото Два междугородних рейса отменили из аэропорта Новосибирска 7 мая 4

По прогнозу на сайте Gismeteo, в Нижневартовске тоже зафиксированы неблагоприятные погодные условия: там порывы ветра достигают критических 20 метров в секунду.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в начале апреля более 10 самолётов не смогли приземлиться в Толмачёво из-за сильного тумана в небе Новосибирска. В итоге посадку воздушных судов пришлось осуществить в аэропорте города по соседству — Барнауле.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
аэропорт Толмачёво
отмена рейсов
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