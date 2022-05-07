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Экстремальная гонка «Сибирский предел» прошла в Новосибирске 7 мая

Фото Экстремальная гонка «Сибирский предел» прошла в Новосибирске 7 мая
Фото Экстремальная гонка «Сибирский предел» прошла в Новосибирске 7 мая

Скриншот из видео в сообществе «Спортивный Новосибирск»

Первые соревнования гонки с препятствиями «Сибирский предел» прошли на стадионе в Дзержинском районе города.

7 мая в Новосибирске стартовали первые соревнования экстремальной гонки с препятствиями «Сибирский предел». В 2022 году полосу препятствий разместили на территории стадиона «Чкаловец». Участниками, которые получили допуск, стали почти 200 человек.

В этом году «Сибирский предел» проверял соревнующихся в 16 видах преград, среди которых были «гнёзда» из деревянных перекладин, брусья, скалодром, забеги, перенос тяжестей, лазание, рукоход, верёвочная стена и метание копья.

Как рассказала главный судья Наталья Михайловская, в состязаниях выступили около 15 взрослых команд, а также чуть меньше 30 команд патриотических клубов.

«В этом году заявилось много команд, что не может не радовать. Если говорить о трассе, то мы её совершенствуем каждый год, изменяем, добавляем новые препятствия. Это усложняет гонку, но тем интереснее!», —

поделилась она за день до состязания в сообществе «Спортивный Новосибирск».

Тогда же Наталья Михайловская выразила надежду, что «спортсмены покажут красивую борьбу», а также подчеркнула, что гонку проведут при любых погодных условиях.

Одно из главных отличий «Сибирского предела» от множества соревнований, проходящих на территории Новосибирска — это забег городского формата, который проходит на стадионах, набережных, в скверах и парках, что исключает необходимость тратить время на дорогу.

Напомним, в апреле в Новосибирске прошли первые за три года соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири». На них съехались около 400 спортсменок из множества городов России.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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