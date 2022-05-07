Глумившихся над телами российских солдат мародёров задержали под Херсоном

Фото из группы Минобороны РФ в "ВК"

В Херсонской области задержаны мародёры, глумившиеся над телами российских военных.

Мародёры, которые глумились на телами российских солдат, задержаны в Херсонской области. Они заявили, что раскаиваются в содеянном, но объяснить смысл своих поступков не смогли. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Желали доброго утра"

По данным СМИ, речь идёт об участниках видео, которое накануне попало в Сеть. На кадрах запечатлены несколько тел российских военных, лежащих возле БДМ. При этом группа неизвестных мужчин нагло обшаривает карманы умерших, забирают их личные вещи. Один из мародёров "желает доброго утра".

В кадр, как отмечает РИА-Новости, попадают погоны и шеврон с надписью "Россия".

Один из задержанных в Херсонской области преступников заявил, что раскаивается в своём поступке, но при этом детально вспомнить свои действия не смог. Второй мужчина тоже не сумел объяснить свои мотивы.

"Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", — цитирует издание его слова.

Пыточная камера

По информации "РИА-Новости", это далеко не единственный случай зверств нацистов. Ранее российские военнослужащие обнаружили в Херсонской области пыточную камеру. По предварительным данным, она могла быть обустроенную украинскими националистами или солдатами.

Пыточная находилась в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке.

"Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", – процитировало РИА-Новости слова сотрудника российских силовых структур.