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Глумившихся над телами российских солдат мародёров задержали под Херсоном

Фото Глумившихся над телами российских солдат мародёров задержали под Херсоном
Фото Глумившихся над телами российских солдат мародёров задержали под Херсоном

Фото из группы Минобороны РФ в "ВК"

В Херсонской области задержаны мародёры, глумившиеся над телами российских военных.

Мародёры, которые глумились на телами российских солдат, задержаны в Херсонской области. Они заявили, что раскаиваются в содеянном, но объяснить смысл своих поступков не смогли. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Желали доброго утра"

По данным СМИ, речь идёт об участниках видео, которое накануне попало в Сеть. На кадрах запечатлены несколько тел российских военных, лежащих возле БДМ. При этом группа неизвестных мужчин нагло обшаривает карманы умерших, забирают их личные вещи. Один из мародёров "желает доброго утра".

В кадр, как отмечает РИА-Новости, попадают погоны и шеврон с надписью "Россия".

Один из задержанных в Херсонской области преступников заявил, что раскаивается в своём поступке, но при этом детально вспомнить свои действия не смог. Второй мужчина тоже не сумел объяснить свои мотивы.

"Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", — цитирует издание его слова.

Пыточная камера

По информации "РИА-Новости", это далеко не единственный случай зверств нацистов. Ранее российские военнослужащие обнаружили в Херсонской области пыточную камеру. По предварительным данным, она могла быть обустроенную украинскими националистами или солдатами.

Пыточная находилась в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке.

"Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", – процитировало РИА-Новости слова сотрудника российских силовых структур.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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