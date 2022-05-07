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Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском

Фото Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
Фото Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Ночью 7 мая в Новосибирской области сгорел деревообрабатывающий цех в поселке Сосновка.

Крупный пожар произошёл ночью 7 мая на пилораме в посёлке Сосновка Новосибирского района. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседние жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание на территории деревообрабатывающего цеха началось около 3 часов ночи. Уже через несколько минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. На тушении работали 49 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек и 8 единиц техники.

Фото Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском 2

"В этот момент уже шло интенсивное горение склада пиломатериалов по всей площади. Кроме того, из-за сильного ветра создавалась угроза распространения огня на соседние жилые дома", — рассказали в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, поскольку ликвидация огня осложнялась высокой температурой. Кроме того, внутри склада находилась одна тонна дизельного топлива.

К 8:28 утра открытое горение было ликвидировано. Однако огнем поврежден склад пиломатериалов, здание сырзавода, а также строительные материалы на общей площади 1535 квадратных метров.

Сейчас пожарные завершают проливка и разбор сгоревших конструкций, чтобы не допустить возобновления возгорания.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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