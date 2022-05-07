«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска

Фото Кристины Рейзвых

6 мая на территории школы №138 в Балластном микрорайоне города Новосибирска открыли «Монумент памяти» ветеранам и участникам боевых действий.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию "Монумента памяти" ветеранам и участникам боевых действий прошло 6 мая в Балластном микрорайоне Новосибирска. Это событие объединило не только ребят, учеников образовательного учреждения, но и их родных.

С инициативой создания монумента несколько лет назад выступил директор школы Андрей Луференко. Идею удалось реализовать при поддержке депутата горсовета Дениса Чаховского, парламентариев Заксобрания Виктора Кушнира и Дмитрия Козловского, депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова.

«Ребята очень ждали этого события. Они гордятся тем, что мемориальный комплекс появился на территории школы. Недавно здесь высадили молодые сосны — в память о погибших воинах», — сказал Андрей Луференко.

Выбор места для установки памятника был выбран не случайно — Балластный карьер является одним из больших частных секторов в Ленинском районе. При этом на его территории нет ни одного места, посвященного памяти событиям Великой Отечественной войны или другим локальным вооруженным конфликтам.

«Мы не могли пройти мимо инициативы. С коллегами из депутатского корпуса помогли установить памятник. Этот мемориал – дань уважения воинам, которые защищают нашу страну на всех рубежах, в том числе и сегодня», — сказал депутат.

В Новосибирской области в живых осталось всего 310 ветеранов Великой Отечественной войны и уже меньше 7 тысяч тружеников тыла. Каждый год, людей, которые были очевидцами тех событий, становится все меньше, отметил в приветственном слове Виктор Игнатов.

«Единственный способ сохранить нашу историческую целостность – из поколения в поколение передавать нашим детям правдивую историю о подвиге русского народа. К сожалению, никто не мог предположить, что 77 лет спустя после победы в Великой Отечественной войне нам опять придется защищать мир от нацизма. И сегодня крайне важно поддержать военнослужащих, которые исполняют свой воинский долг», — подчеркнул депутат Госдумы.