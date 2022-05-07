Рейтинг пляжей Новосибирска составил путешественник Артур Галушкин

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Автор Telegram-канала «WheretogoNSK» и путешественник Артур Галушкин составил рейтинг самых необычных пляжей Новосибирска.
Список пляжей Новосибирска, которые стоит посетить летом 2022 года, составил путешественник Артур Галушкин. Подборка необычных локаций размещена в Telegram-канале «WheretogoNSK».
Рейтинг лучших пляжей Новосибирска возглавляют два места отдыха в Академгородке с условными названиями "Край заката" и "Крылатые качели".
В одной из локаций, которая известна как пирс на Центральном пляже, можно хоть каждый день любоваться красивыми закатами. А Крылатые качели любимы горожанами за возможность насладиться прекрасным видом на море и закат. При этом сама конструкция выполнена из коряг, что придает ей особый шарм.
Топ-3 в неофициальном рейтинге лучших пляжей Новосибирска занимает плавучий речной порт. Далеко не все горожане знают о его существовании, поскольку находится он на старой базе отдыха у села Чернаково. Зато место популярно среди фотографов — живописные кадры с этой локации гарантированы.
Не забыл Артур Галушкин и пирсе на берегу Обского водохранилища. Он расположен рядом с санаторием «Сибиряк» в Бердске, на берегу Обского водохранилища.
Напомним, 30 апреля жители Новосибирска открыли пляжный сезон. Они загорали на Обском море среди льда.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают