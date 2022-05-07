Рейтинг пляжей Новосибирска составил путешественник Артур Галушкин

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Автор Telegram-канала «WheretogoNSK» и путешественник Артур Галушкин составил рейтинг самых необычных пляжей Новосибирска.

Список пляжей Новосибирска, которые стоит посетить летом 2022 года, составил путешественник Артур Галушкин. Подборка необычных локаций размещена в Telegram-канале «WheretogoNSK».

Рейтинг лучших пляжей Новосибирска возглавляют два места отдыха в Академгородке с условными названиями "Край заката" и "Крылатые качели".

В одной из локаций, которая известна как пирс на Центральном пляже, можно хоть каждый день любоваться красивыми закатами. А Крылатые качели любимы горожанами за возможность насладиться прекрасным видом на море и закат. При этом сама конструкция выполнена из коряг, что придает ей особый шарм.

Топ-3 в неофициальном рейтинге лучших пляжей Новосибирска занимает плавучий речной порт. Далеко не все горожане знают о его существовании, поскольку находится он на старой базе отдыха у села Чернаково. Зато место популярно среди фотографов — живописные кадры с этой локации гарантированы.

Не забыл Артур Галушкин и пирсе на берегу Обского водохранилища. Он расположен рядом с санаторием «Сибиряк» в Бердске, на берегу Обского водохранилища.

Напомним, 30 апреля жители Новосибирска открыли пляжный сезон. Они загорали на Обском море среди льда.