Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться из-за штормового ветра

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7 мая следовавший из Новосибирска в Ноябрьск самолёт не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за плохих погодных условий.

Самолёт, следовавший рейсом № 5331 «Новосибирск — Ноябрьск», не смог приземлиться из-за штормового ветра в аэропорту города прибытия 7 мая. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой Telegram-канал «ЧС NSK».

Отмечается, что лайнер отправили на запасной аэропорт в Надым.

Новосибирский аэропорт "Толмачёво" самолёт покинул по расписанию — он вылетел в 8:15. После чего совершил посадку в Надыме.

По данным "МК Ямал", 7 мая в Ямале объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Издание уточняет, что уже в 13:00 по местному времени самолёт вылетит в Ноябрьск. Пассажиры окажутся в аэропорту назначения в 13:40, то есть на 4,5 часа позже, чем планировалось ранее.