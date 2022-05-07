Украинские нацисты планируют нанести удар по Крымскому мосту в День Победы

Фото pixabey
Украина может нанести удар по Крымскому мосту в День Победы 9 мая.
Представитель ВС Латвии Янис Слайдиньш заявил, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту в День Победы. Об этом он сообщил в интервью «Латвийскому радио».
«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», — сказал Слайдиньш.
Ранее в украинских медиа появилась информация о планируемом Киеве ударе по Крымскому мосту в День Победы. Еще в апреле глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев хочет подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
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