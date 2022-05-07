В Новосибирске 14-летний подросток расплатился в магазинах найденной на улице картой

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14-летний подросток из Новосибирска оплатил свои покупки в магазинах картой, которую до этого потеряла одна из жительниц.

7 мая в отделе полиции Калининского района установили, кто списывал средства с банковской карты, об утере которой одна из жительниц сообщила 4 мая. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, в день поступления заявления со счёта женщины было потрачено почти две тысячи рублей. Средства потратили уже после того, как карта была потеряна.

Несколько дней спустя полицейские установили, что найденной картой и находившимися на ней деньгами распорядился 14-летний подросток, так же проживающий в Калининском районе. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый нашёл банковскую карту, а потом несколько раз оплатил ею свои покупки в различных магазинах Новосибирска.

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросток находится под действием подписки о невыезде, сотрудниками полиции проводится расследование.

Напомним, в апреле в суд передали дело четверых подростков, которым вменяют разбойное нападение: малолетние жители Новосибирска осуществили его по собственной схеме.