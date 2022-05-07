Вакансии специалистов по мобилизационной работе появились в Новосибирске

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В Новосибирске на ресурсе hh.ru опубликована вакансия специалиста по мобилизационной работе.

Вакансии специалистов по мобилизационной работе появилась в Новосибирске. Сотрудников на такую должность ищут сразу в две организации — в Новосибирскую областную клиническую больницу и в управление Роспотребнадзора по региону. Объявления размещены на сайте по поиску работы hh.ru.

Зарплата специалиста по мобилизационной работе в больнице указана в размере от 22 тысяч рублей. Это сумма до вычета налогов. В обязанности сотрудника входит составление и поддержание в актуальном состоянии мобилизационных документов, обучение сотрудников.

Для трудоустройства требуется опыт работы от года до трех лет.

В региональном Роспотребнадзоре специалисту отдела мобилизационной подготовки обещают зарплату от 18 до 28 тысяч рублей. Среди обязанностей — защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также функционал по гражданской обороне.

Ранее в исследовательском центре «Зарплаты.ру» выбрали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске, где специалистам ежемесячно обещают за труд минимум 100 тысяч рублей. Высокая зарплата ждёт, в частности, IOS-разработчика, заведующего отделением лучевой диагностики и бренд-шефа кофейни.