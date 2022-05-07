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Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области

Фото Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
Фото Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области

Фото Евгения Миненко

В Кировском районе Новосибирска прошло торжественное мероприятие, посвящённое завершению патриотического проекта «Безымянная высота 224,1». В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов, депутат Заксобрания Вениамин Пак, депутат Горсовета Дмитрий Асанцев.

В День Победы 9 мая финалисты патриотического проекта «Безымянная высота 224,1» — школьники, кадеты и студенты от 15 до 18 лет — примут участие в торжественном митинге на Мемориальном комплексе в Калужской области и выполнят порученную миссию, отдав дань памяти сибирякам, отстоявшим стратегически важную высоту в 1943 году.

Фото Юные новосибирцы встретят 9 Мая на

«Передавать память из поколения в поколение — наша святая обязанность, и это становится ещё более важно в современных условиях. Только так мы сможем сохранить историческую целостность и правдивую историю нашей страны», — подчеркнул на торжественном мероприятии в Кировском районе депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Фото Юные новосибирцы встретят 9 Мая на

Как ранее писал Сиб.фм, в ночь с 13 на 14 сентября 1943 года штурмовой группе 718 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии было поручено взять стратегически важную высоту с отметкой 224,1. Добровольцами в состав группы вызвались сибиряки. После восьмичасового боя, в котором было уничтожено более 100 гитлеровцев, в живых из 18 героев-новосибирцев остались только двое.

С 2010 года Безымянную высоту посетили более 200 школьников, и эта поездка точно не станет последней.

В завершении мероприятия члены делегации и почетные гости возложили цветы к памятному знаку «Героям Безымянной высоты 224.1».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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