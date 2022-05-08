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Акция "Свеча Памяти" в Новосибирске: прямая трансляция

Фото Акция "Свеча Памяти" в Новосибирске: прямая трансляция
Фото Акция "Свеча Памяти" в Новосибирске: прямая трансляция

Фото pixabey

В Новосибирске проходит посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны акция «Свеча памяти».

В Новосибирске началась акция «Свеча памяти», посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Сиб.фм публикует прямую трансляцию с Монумента славы.

Ежегодно 8 мая в российских городах проходит общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей стране зажигаются свечи в память о 27 миллионах граждан СССР, которые погибли во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь.

Прямая трансляция акции в Новосибирске будет доступна в 22:00. Сиб.фм публикует видео трансляции, которую ведет ОТС.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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