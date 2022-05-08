Больше всего шумят в Новосибирске в Октябрьском и Калининском районах

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В областном главке МВД представили рейтинг самых шумных районов Новосибирска: кроме Октябрьского в топе Калининский и Академгородок.

Больше всего шумят в Октябрьском районе Новосибирска – к таким выводам пришли в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, подсчитав количество нарушений тишины и покоя. В районе-лидере топа в прошлом году было составлено 148 протоколов. На втором месте Калининский район, где в правоохранительные органы из-за шума обратились 94 человека.

В тройку шумных районов также попал научный Советский район. Там зафиксировано 83 правонарушения, сообщает издание РБК. А вот самыми тихими стали Заельцовский район, где зафиксировано 23 административных протокола, Железнодорожный – 22 протокола. Что не удивляет, замыкает список Центральный район, где шумели всего 10 раз.

Однако в целом административных протоколов, связанных с шумом, стало больше почти на треть. Чаще всего тишину нарушают физические лица: в прошлом году таковых было 1 376 человек, юридические вызвали недовольство соседей лишь 9 раз.

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