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Килька с солью: когда и как сажать картофель в Новосибирске

Фото Килька с солью: когда и как сажать картофель в Новосибирске
Фото Килька с солью: когда и как сажать картофель в Новосибирске

Фото автора

Кампания по посадке картошки в Новосибирской области стартует уже после майских праздников. Агроном Людмила Шубина дала семь советов, которые помогут вырастить в этом сезоне небывалый урожай.

Для начала заслуженный агроном Людмила Шубина назвала дату, когда нужно начинать сажать картофель, и это – 15 мая. Прежде, чем приступать к посадке, стоит обратить внимание на несколько секретов в приготовлении почвы. В неё следует добавить либо перегной, либо компост.

"Культура очень отзывчива к калийным удобрениям. Если в каждую лунку бросить по чайной ложечке калия сернокислого, то урожай незамедлительно возрастёт. Как вариант, можно разбросать это удобрение по поверхности. Но я предпочтение отдаю локальному внесению. При посадке картошку можно немного посыпать солью, – поделилась Людмила Шубина.

- Если её нет — использовать древесную золу. Столовая ложка на лунку — и в картофеле будет достаточно фосфора, калия, и даже кальция. В нём будут 30 микроэлементов, которые находятся в древесной золе".

Как объясняет садовод с большим опытом, лунка не должна быть слишком глубокой: картофель обычно садят на "полштыка", а вот вокруг куста лучше сразу сформировать небольшой холмик.

Рассказала Людмила Шубина корреспонденту "АиФ-Новосибирск" и о том, как бороться с вредителями. Если от колорадского жука помогает химический препарат «Престиж», то от проволочника может спасти обычная килька.

"Раньше мои родители покупали кильку, отрывали буквально по полрыбки и бросали в лунку. Так они отбивали запах картофеля, и проволочник в эту ямку не шёл. Можно использовать жмых горчицы. Он, кстати, тоже отбивает запах картофеля и отгоняет вредителя", – поделилась ещё одним секретом Людмила Шубина.

Также агроном порекомендовала прикрыть посадки полиэтиленовой плёнкой, ведь в мае ещё ожидаются заморозки.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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