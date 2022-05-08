Неизвестные подожгли могилы на Клещихинском кладбище в Новосибирске

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В Новосибирске 7 мая неизвестные вандалы сожгли места захоронения на Клещихинском кладбище.

Несколько могил были сожжены на Клещихинском кладбище в Новосибирске 7 мая. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях.

«Мы замерли и были поражены, наши сердца сжались, а слезы навернулись на глазах. Это же осквернение могил», – написала сибирячка.

Жительница Новосибирска рассказала, что обнаружила оскверненные могилы 7 мая, когда приехала с семьей прибраться на местах захоронения близких. По словам женщины, работники кладбища не разрешили им заехать туда на автомобиле, объяснив, что убирают мусор на территории.

Добравшись до нужного участка, новосибирцы увидели, что могилы обезображены огнем. Там были сожжены таблички с именами и датами рождения и смерти, а от венков остались только металлические каркасы. Кроме того, вся оградка могилы была обуглена.

В администрации кладбища заявили, что виновниками пожара стали посетители, которые оставляют на могилах свечи. Однако женщина винит самих сотрудников кладбища. Она уверена, что им не хотелось вывозить собранный на кладбище мусор и они подожгли его, из-за чего начался пожар.

Однако пока официально виновники происшествия неустановленны. Остается неизвестным, повредили могилы вандалы, посетители кладбища или его сотрудники.