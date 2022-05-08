Новосибирский авиационный завод и учёные СО РАН улучшат показатели самолётов с помощью суперкомпьютера

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Учёные СО РАН и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина улучшат показатели авиационной промышленности с помощью суперкомпьютера.

Интерес к такой коллаборации уже проявил Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. Ожидается, что суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" значительно улучшит показатели российских самолётов. Например, предстоит снизить параметры шума двигателей – решением этой задачи сейчас занимаются в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН.

"Предполагается сотрудничество в области численного моделирования и построения цифровых двойников. Сейчас формируются команды сотрудников НГУ и институтов СО РАН, которые начнут адаптировать имеющийся софт на отечественное и альтернативное импортное вычислительное оборудование. В числе переносимых программ будут также те, которые нацелены на решение задач индустриальных партнеров",

- рассказал ТАСС директор суперкомпьютерного центра "Лаврентьев" Алексей Окунев.

Планируется, что мощный суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" в новосибирском Академгородке создадут к 2025 году. Его возможности понадобятся для реализации многих новосибирских проектов – в работе с данными мегасайенс, для расшифровки генома.

Кроме того, "Лаврентьев" станет соединяющим звеном между наукой и образование, ведь к разработкам будут привлекаться не только учёные СО РАН, но и студенты НГУ. Ранее ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук назвал этот проект основополагающим для Академгородка.