Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество наука

Новосибирский авиационный завод и учёные СО РАН улучшат показатели самолётов с помощью суперкомпьютера

Фото Новосибирский авиационный завод и учёные СО РАН улучшат показатели самолётов с помощью суперкомпьютера
Фото Новосибирский авиационный завод и учёные СО РАН улучшат показатели самолётов с помощью суперкомпьютера

Фото: pixabay.com

Учёные СО РАН и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина улучшат показатели авиационной промышленности с помощью суперкомпьютера.

Интерес к такой коллаборации уже проявил Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. Ожидается, что суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" значительно улучшит показатели российских самолётов. Например, предстоит снизить параметры шума двигателей – решением этой задачи сейчас занимаются в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН.

"Предполагается сотрудничество в области численного моделирования и построения цифровых двойников. Сейчас формируются команды сотрудников НГУ и институтов СО РАН, которые начнут адаптировать имеющийся софт на отечественное и альтернативное импортное вычислительное оборудование. В числе переносимых программ будут также те, которые нацелены на решение задач индустриальных партнеров",

- рассказал ТАСС директор суперкомпьютерного центра "Лаврентьев" Алексей Окунев.

Планируется, что мощный суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" в новосибирском Академгородке создадут к 2025 году. Его возможности понадобятся для реализации многих новосибирских проектов – в работе с данными мегасайенс, для расшифровки генома.

Кроме того, "Лаврентьев" станет соединяющим звеном между наукой и образование, ведь к разработкам будут привлекаться не только учёные СО РАН, но и студенты НГУ. Ранее ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук назвал этот проект основополагающим для Академгородка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127009
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
49519
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34289
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
33665
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33050
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
21455
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
20913
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках