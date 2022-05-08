Путин поздравил жителей Донбасса: «Победа будет за нами»

Фото с сайта kremlin.ru
Путин поздравил народ Украины, Донбасса и Грузии с 9 Мая.
Президент России Владимир Путин направил поздравления с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войны в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также в Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ЛНР, Грузию и Украину.
«В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Помимо этого, Путин назвал общим долгом не допустить возрождения нацизма и указал на необходимость сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, а также общие духовные ценности и традиции братской дружбы.
Российский лидер также пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
Обращаясь к украинцам, Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.
Российский президент выразил уверенность, что «как и в 1945 году, победа будет за нами».
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