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общество

Range Rover перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Новосибирска

Фото Range Rover перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Новосибирска
Фото Range Rover перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Новосибирска

Фото vk.com / act54

В Новосибирске автомобиль перевернулся на крышу после ДТП. О пострадавших не сообщается.

Очевидец из группы «АСТ-54» опубликовал пост, в котором заснял ДТП на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе. Водитель «перевертыша» украл ключи от автомобиля у хозяина иномарки.

Фото Range Rover перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Новосибирска 2

В Новосибирске днем 8 мая автомобиль Land Rover Range Rover перевернулся на крышу в результате ДТП. Внедорожник столкнулся с седаном Subaru Legacy, после чего сбил рекламный щит и ограждения на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе, чудом не врезавшись в остановку общественного транспорта.

Фото Range Rover перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Новосибирска 3

Очевидцы аварии сообщили, что осколки автомобиля повредили еще одну машину.

На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД и спасатели. О пострадавших не сообщается.

Известно, что виновник ДТП незаконно завладел ключами от иномарки, пока хозяин автомобиля спал.

«На место аварии приехал хозяин Range Rover. Мужчина заявил, что пока он спал, виновник ДТП стащил у него ключи от автомобиля и поехал кататься по городу. От водителя исходит запах алкоголя, движения заторможены, взгляд неясный», – рассказали очевидцы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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