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Салют на День Победы-2022: где и во сколько смотреть 9 мая в Новосибирске

Фото Салют на День Победы-2022: где и во сколько смотреть 9 мая в Новосибирске
Фото Салют на День Победы-2022: где и во сколько смотреть 9 мая в Новосибирске

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Два масштабных салюта прогремят 9 мая в 21:50 возле здания Оперного театра и на Михайловской набережной.

В 2022 году празднование 9 мая пройдет в допандемийном формате. Жители смогут увидеть Парад Победы, пройти в колонне шествия Бессмертного полка и наблюдать за салютами, которые прогремят в 21:50.

Фото Салют на День Победы-2022: где и во сколько смотреть 9 мая в Новосибирске 2

День Победы в городе завершится артиллерийским салютом на Михайловской набережной, который организуют военные 41-й Армии. Кроме того, за зданием Оперного театра запустят еще один большой салют, который можно будет наблюдать с площади Ленина.

Фото Салют на День Победы-2022: где и во сколько смотреть 9 мая в Новосибирске 3

В Ленинском районе салют запустят на Монументе Славы, в Первомайском районе на стадионе «Локомотив», в Советском районе салюты увидят возле детской музыкальной школы на улице Молодости, ДК «Академия» и ТЦ «Эдем». К запуску салютов присоединятся и другие новые площадки.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что мэрия опубликовала правила допуска на День Победы 9 мая. Полная программа мероприятий в День Победы, а также Травников примет участие в шествии «Бессмертного полка».

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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