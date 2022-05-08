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У губернатора Новосибирской области появился Автотранспортный комбинат

Фото У губернатора Новосибирской области появился Автотранспортный комбинат
Фото У губернатора Новосибирской области появился Автотранспортный комбинат

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым подписано постановление, согласно которому в правительстве региона появляется новое хозяйствующее подразделение.

В разделе документации регионального правительства появилось постановление № 194-рп , согласно которому из ГКУ «Хозяйственное управление» в качестве самостоятельной структуры выделяют ГБУ «Автотранспортный комбинат».

Из Хозяйственного управления в комбинат перейдут те, кто имеет отношение к автопарку и обслуживанию уборочной техники. Однако при этом, общая численность структуры не должна превышать 425 человек.

В правительстве Новосибирской области объяснили реструктуризацию тем, что необходимо повысить эффективность управления автопарком, в который, между прочим, входят не только иномарки, перевозящие чиновников, но и уборочная техника.

Напомним, ещё в конце апреля губернатор Андрей Травников раскритиковал уборку новосибирских улиц, после этого в некоторых дворах появились пылесосы.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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