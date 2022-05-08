В Новосибирске загорелось здание музея бересты

МЧС России по Новосибирской области

Крупный пожар произошел в здании музея «Сибирская береста» в Новосибирске.

В музее бересты в Новосибирске вспыхнул пожар вечером 8 мая. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье, 8 мая, в Новосибирске в здании музея «Сибирская береста», в котором хранится уникальная коллекция предметов декоративно-прикладного искусства из бересты профессиональных художников и народных мастеров Сибири.

Возгорание началось в подвале музея на улице Свердлова, 21. Здание музея было построено в 1917 году и является архитектурным памятником Новосибирска. Пожарные прибыли на место происшествия через семь минут после поступившего сигнала. К этому моменту из подвала валил густой черный дым.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из первого подъезда эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей. При помощи спасательного устройства удалось вывести из задымленного здания 8 человек.

Менее чем за час сотрудники экстренного ведомства ликвидировали открытый огонь. Всего на тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.