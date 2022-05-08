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В Первомайском сквере в Новосибирске поставили пункт отбора на службу по контракту

Фото В Первомайском сквере в Новосибирске поставили пункт отбора на службу по контракту
Фото В Первомайском сквере в Новосибирске поставили пункт отбора на службу по контракту

Фото vk.com / act54

В Новосибирске на территории Первомайского сквера установили мобильный пункт отбора на военную службу.

Жители Новосибирска вечером 8 мая заметили мобильный пункт для отбора контрактников. Фотографии палатки очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске установили палатку – пункт отбора на военную службу по контракту. Новосибирцы предположили, что сбор добровольцев в Первомайском сквере связан со спецоперацией на Украине.

«Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту открывается в Первомайском сквере», – говорится в сообщении в соцсети.

Павильон выкрашен в цвета флага Российской Федерации. Пока неизвестно, с чем связано появление павильона в Первомайском сквере, однако вероятнее всего, что это плановая агитационная акция по привлечению контрактников.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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