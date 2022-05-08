Задержанная за организацию шествия в Новосибирске 8 мая депутат Каверзина до суда останется в спецприемнике

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Новосибирского депутата Светлану Каверзину поместили в спецприемник из-за несогласованной акции.
Депутата горсовета Новосибирска Каверзину задержали за организацию несанкционированного шествия 8 мая.
В Новосибирске депутат горсовета Светлана Каверзина решила организовать альтернативную акцию «Бессмертный полк». Мероприятие депутат назначила на 8 мая.
Депутат получила предупреждение о недопустимости проведения мероприятия. 6 мая заместитель прокурора города выдал Каверзиной «предостережение», в котором уточнил, что мероприятие является источником угрозы экстремизма с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине».
Однако 8 мая шествие состоялось в микрорайоне Шлюз. Каверзину задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции «Советский».
Позже стало известно, что оппозиционного депутата поместили в спецприемник на улице Писарева, 64/1 до суда. Пока в полиции не сообщили, по какой именно статье депутат пойдет под суд. Однако в ведомстве уточнили, что задержание носит административный характер.
Помощник депутата заявил, что к ней направили адвоката.
Напомним, ранее сообщалось, что в преддверии 9 мая и в сам День Победы российские «оппозиционные лидеры мнений» собираются провести многочисленные акции на улицах городов, чтобы очернить Россию, ВС РФ и спецоперацию на Украине.
После начала спецоперации Каверзина неоднократно совершала политические высказывания антироссийской направленности. Кроме того, подписчики депутата отмечают, что ранее она активно выступала против празднования Дня Победы.
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