74-й день спецоперации: военные уничтожили поставленное из США оружие и ликвидировали базу иностранных наемников в Одессе, а нацисты провалились в борьбе за остров Змеиный

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 8 мая – в обзоре Сиб.фм.

Российские вооруженные силы продолжают перемалывать украинских боевиков. За день военные уничтожили доставленное из США оружие на железной дороге и ликвидировали иностранных наемников в гостинице в Одессе. Украинские нацисты не смогли вернуть под свой контроль остров Змеиный. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи воскресенья, 8 мая.

Уничтожение оружия из Штатов и Европы на Украине

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ.

Ликвидация иностранных наемников в Одессе

В результате ударов ВС РФ в Одессе уничтожена база иностранных наемников, которая располагалась в гостинице Grande Pettine, сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Провальная попытка нацистов взять контроль над островом Змеиный

Брифинг Минобороны показал, что ВСУ попытались вернуть остров Змеиный под свой контроль. Однако их действия провалились. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360tv» сообщил, что украинским боевикам уже не удастся взять контроль над Змеиным.

Спецоперация

Кроме того, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная Гора, Верхнекаменка, Маяки Донецкой Народной Республики, Новодружевск Луганской Народной Республики, Резниково и Николаевка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники. В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.

Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области.

Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.