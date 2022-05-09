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общество

81-летняя женщина умерла в Новосибирске от коронавируса к 9 мая

Фото 81-летняя женщина умерла в Новосибирске от коронавируса к 9 мая
Фото 81-летняя женщина умерла в Новосибирске от коронавируса к 9 мая

9 мая оперативный штаб по коронавирусу Новосибирской области сообщил о смерти одной пациентки от COVID-19.

81-летняя женщина скончалась в Новосибирской области от коронавируса. Об этом 9 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки в регионе выявлено 79 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 257 039 заболевших, в том числе 38 157 детей.

"Скончался еще один пациент: женщина в возрасте 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 640 человек", — сказали в оперштабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 73 человека. 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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