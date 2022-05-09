Более 150 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В День Победы Новосибирск присоединился к акции «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» прошел по главной улице Новосибирска 9 мая. В шествии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новосибирская область присоединилась к одной из важнейших международных патриотических акций – «Бессмертный полк». В Новосибирске шествие объединило более 150 тысяч жителей и гостей города. Они прошли по главным улицам города с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, отстоявших Родину в Великой Отечественной войне.

В рядах «Бессмертного полка» прошел губернатор Андрей Травников. Глава региона нес в руках таблички с именами своих родственников, которые сражались с фашизмом.

«Фотография в нашей семье сохранилась только одного участника войны, моего деда, а героев в нашей семьи трое, сегодня я шел не с фото, а с именами дедов и дяди. К сожалению, ни одного из них я не застал живыми: дядя погиб на фронте, деды рано ушли из жизни. Если бы у меня была такая возможность, я расспросил бы их о боевом пути, о трудовой жизни, послевоенных годах», – рассказал Травников.

Новосибирцы прошли от Октябрьской магистрали, далее по Красному проспекту до Дома офицеров.

Андрей Травников пожелал всем жителям Новосибирской области спокойствия, уверенности, выдержки и сплочения.

«Сегодня это важно, как никогда. А еще – света в душе, веры, что наше дело правое, мирного неба над головой, благополучия, счастья! С праздником! С Днём победы!», – заключил Травников.