День Победы 2022: лучшие застольные песни о войне – «Катюша», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Служили два товарища»

Фото: pixabay.com

В 2022 году Россия отметит 77-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В эту памятную дату россияне часто вспоминают песни о героизме фронтовиков. В материале Сиб.фм мы расскажем о подборке песен, которые навсегда останутся в сердцах поколений.

«Катюша»

Слушать здесь: https://youtu.be/4rhp7Q7Ceq8

Авторы: Михаил Исаковский и Матвей Блантер.

Известную песню написали ещё до начала Великой Отечественной войны в 1938 году. Однако с началом войны лирическая песня о любви зазвучала по-новому. Она стала гимном советских солдат, которые поднимались на бой ради Катюши.

«Синий платочек»

Слушать здесь: https://youtu.be/qqgd-S_QyQQ

Авторы: слова первой версии композиции и название принадлежат Якову Гольденбергу, более известному под псевдонимом Галицкий. Музыку к песне написал Ежи Петерсбургский.

Эта песня была написана в довоенные годы и имеет польские корни. На советском фронте песня была популярна в исполнении Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко. Примечательно, что её не выпустили. Русланова записала песню на пластинку, на обороте которой была «В землянке», которую советская цензура не пропустила из-за «пессимистичности». Отыскал пробный экземпляр филофонист В. Донцов. В 1976 году композицию продемонстрировали в телепередаче «Песня далёкая и близкая», а в 1982 году выпустили.

«Тёмная ночь»

Слушать здесь: https://youtu.be/1vRYwaJC5FY

Авторы: песня была написана композитором Никитой Богословским, а автором текста стал Владимир Агатов.

Авторы создали это произведение в связи со съемками фильма “Два бойца”. Эта лирическая композиция стала очень популярной на просторах СССР, потому что, во-первых, была написана во время Великой Отечественной войны, а во-вторых, она отражает прекрасное чувство между людьми, которое спасает даже от смерти.

«Служили два товарища»

Слушать здесь: https://youtu.be/SDSRMUukFfY

Считается, что текст песни – это перевод фронтовой немецкой песни "Der gute Kamerad" ("Хороший товарищ", музыка Фридриха Зильхера, 1825, слова Людвига Уланда, 1809). Правда, мотив и темп переделали, но слова переведены довольно точно. Историки полагают, что её пели немцы еще во время Первой мировой, а наши позаимствовали песню у противника. И пели еще во времена революции и гражданской войны. Автор переделки неизвестен, получается, что песня — народная.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что синоптики дали прогноз погоды на майские каникулы-2022. Полная программа празднования Дня Победы в Новосибирске, а также мэрия опубликовала правила доступа на Парад Победы.

Читайте также:В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.