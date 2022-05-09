«Этот день мы приближали, как могли»: 20 пронзительных кадров с Парада Победы в Новосибирске 9 Мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

9 мая для миллионов россиян – особенный праздник. В нем есть и скорбь, и радость. Величие и личная, семейная история каждого из нас. Слезы о павших и улыбки красоте мирного неба. Торжественность парадов и искренность теплых слов. Сиб.фм собрал самые теплые фотографии с Парада Победы в Новосибирске.

Все это будет 9 мая 2022 года на Красной площади, в сердце Москвы. Было это и на улицах Новосибирска, и тысяч других городов по всей стране.

Когда стрелки часов показали десять утра, главная площадь Новосибирска замерла. Равнение – налево, отдает приказ командующий парадом. Выносят знамя Победы, точную копию того, что в мае 45-го развевалось над Рейхстагом – символ мужества и героизма миллионов советских граждан, победивших фашизм.

Открывает парад рота барабанщиков, которая задает ритм всем пешим расчетам.

За ней по площади маршируют более двух тысяч военных и юнармейцев. Одна коробка сменяет другую. Каждое движение отточено до автоматизма. Недели изнурительных тренировок, чтобы сегодня все было идеально: чтобы зрители восхищались, чтобы земля гудела.

Но самой красивой во всех смыслах можно назвать ту часть парада, когда на площади появляются женские расчеты. Тут и четкий шаг, и обезоруживающая улыбка.

И вот площадь на секунду замирает. В этот момент звук шагов сменяет уже рев моторов.

Механизированную часть парада открывают легендарные танки Т-34 – один из самых узнаваемых символов великой Победы.

За ним на площади появляются уже современные образцы вооружения – гордость российского ВПК. Тут и «Тигры», и «Грады», и ЗРК С-400 «Триумф».

Завершается парад пролетом истребителя в небе над Новосибирском.