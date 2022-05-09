Небо Победы-2022: в Новосибирске прогремел праздничный салют 9 Мая – как это было

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске прошел торжественный салют, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артиллерийские снаряды и фейерверки были выпущены в небо над Михайловской набережной.

В Новосибирске закончился праздничный салют в честь главного майского праздника. В небо выпустили около фейерверки разных расцветок и калибров. Самые яркие моменты завершения Дня Победы запечатлел фотограф Сиб.фм.

Главный праздничный салют в Новосибирске в День Победы провели военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа. Артиллерийские залпы были выпущены на Михайловской набережной из 122-мм орудия Д-30, а фейерверки «Вега» и «Ассоль» – из салютных установок на базе автомобиля КамАЗ.

Световое представление можно было посмотреть на 7 городских площадках на Михайловской набережной, в сквере за оперным театром на площади Ленина, а также в Ленинском, Советском и Первомайском районах города.

Салют начался в 21:50 и продолжался в течение 10 минут.

Самое красочное световое представление состоялось на набережной Оби.

Каждый из фейерверков имеет свое имя, неповторимую цветовую гамму и графику.

Посмотреть на салют в Новосибирске вышли тысячи людей. Они заполнили всю Михайловскую набережную и сквер за НОВАТом. Многие новосибирцы пришли на площадки заранее, чтобы занять хорошие места.

Салют – традиционная часть праздничных мероприятий, проводящихся в День Победы 9 мая. Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За все годы войны небо озарили более 350 салютов.