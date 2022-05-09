По освобожденному от украинских нацистов Херсону прошел «Бессмертный полк»

Густаво Зырянов / Сиб.фм (фото имеет иллюстративный характер)

В Херсоне прошла мемориальная акция «Бессмертный полк» с возложением цветов у Вечного огня.

Сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню с портретами родных, освобождавших Родину от фашизма.

«Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место», – рассказала РИА Новости жительница Херсона.

Херсон был освобожден от украинских нацистов в ходе российской спецоперации на Украине. Сегодня, 9 мая, здесь впервые за много лет состоялось шествие «Бессмертного полка». Горожане смогли выйти на улицы и открыто, не боясь преследований СБУ, почтить память своих предков, которые воевали в Великую Отечественную войну и освобождали от фашизма в том числе Украину.

«Я ребенок войны. Праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа», – сказал еще один участник «Бессмертного полка».

Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. Затем представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню. Российские военные развернули полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.