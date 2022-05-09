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общество

По освобожденному от украинских нацистов Херсону прошел «Бессмертный полк»

Фото По освобожденному от украинских нацистов Херсону прошел «Бессмертный полк»
Фото По освобожденному от украинских нацистов Херсону прошел «Бессмертный полк»

Густаво Зырянов / Сиб.фм (фото имеет иллюстративный характер)

В Херсоне прошла мемориальная акция «Бессмертный полк» с возложением цветов у Вечного огня.

Сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню с портретами родных, освобождавших Родину от фашизма.

«Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место», – рассказала РИА Новости жительница Херсона.

Херсон был освобожден от украинских нацистов в ходе российской спецоперации на Украине. Сегодня, 9 мая, здесь впервые за много лет состоялось шествие «Бессмертного полка». Горожане смогли выйти на улицы и открыто, не боясь преследований СБУ, почтить память своих предков, которые воевали в Великую Отечественную войну и освобождали от фашизма в том числе Украину.

«Я ребенок войны. Праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа», – сказал еще один участник «Бессмертного полка».

Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. Затем представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню. Российские военные развернули полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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