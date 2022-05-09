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общество

На посла России в Польше напала агрессивная толпа на кладбище советских воинов

Фото На посла России в Польше напала агрессивная толпа на кладбище советских воинов
Фото На посла России в Польше напала агрессивная толпа на кладбище советских воинов

Фото pixabey

Российского посла облили красной краской на кладбище советских воинов-освободителей Польши в Варшаве.

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов-освободителей Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше совершено нападение на российского дипломата. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов-освободителей Польши от фашизма в Варшаве.

«Наши дипломаты – настоящие герои», – отметил журналист Владимир Соловьев.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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