На посла России в Польше напала агрессивная толпа на кладбище советских воинов

Фото pixabey
Российского посла облили красной краской на кладбище советских воинов-освободителей Польши в Варшаве.
Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов-освободителей Польши. Об этом сообщает РИА Новости.
В Польше совершено нападение на российского дипломата. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов-освободителей Польши от фашизма в Варшаве.
«Наши дипломаты – настоящие герои», – отметил журналист Владимир Соловьев.
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