Потепление до +26 ожидается в Новосибирске 13 мая

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, «Яндекс.Погода», Gismeteo

На этой неделе в Новосибирск вернётся тепло. По данным «Яндекс.Погоды», 13 и 14 мая в городе ожидается до +26 градусов.

В Новосибирск возвращается тепло, свидетельствует прогноз сервиса «Яндекс.Погода». В четверг, 12 мая, воздух в городе прогреется до +24 градусов, а в пятницу и субботу, 13 и 14 мая, — уже до +26.

Осадков не ожидается. Дни с понедельника по среду синоптики обещают ясными, с четверга по субботу — облачными с прояснениями. Пасмурно может быть в воскресенье, также в этот день прогнозируется температурный спад до +21.

Благоприятный прогноз на текущую неделю даёт и сервис Gismeteo. Правда, максимальная температура, которую он обещает, составляет +24 градуса. В субботу в прогнозе стоит небольшой дождь.

Напомним, ранее на Сиб.фм появился предварительный прогноз погоды от российского Гидрометцентра на лето. Узнать, каким в этом году оно ожидается в Новосибирске, можно по ссылке.