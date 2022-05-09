Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Путин назвал спецоперацию на Украине единственно правильным решением

Фото Путин назвал спецоперацию на Украине единственно правильным решением
Фото Путин назвал спецоперацию на Украине единственно правильным решением

9 мая президент Владимир Путин принял участие в военомму параду в Москве, в ходе которой обратился к россиянам.

В День Победы, 9 мая, президент Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации на Украине.

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным", — сказал он во время выступления на параде на Красной площади в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Россия дала упреждающий отпор агрессии.

"Это было единственно правильное решение", — заявил Путин, говоря о спецоперации на Украине.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127982
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
50145
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34759
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
34135
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33334
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
32467
Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади
30440
День Победы-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах с 9 Мая