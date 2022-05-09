Путин назвал спецоперацию на Украине единственно правильным решением

9 мая президент Владимир Путин принял участие в военомму параду в Москве, в ходе которой обратился к россиянам.

В День Победы, 9 мая, президент Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации на Украине.

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным", — сказал он во время выступления на параде на Красной площади в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Россия дала упреждающий отпор агрессии.

"Это было единственно правильное решение", — заявил Путин, говоря о спецоперации на Украине.