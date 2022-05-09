Путин пообещал помощь семьям погибших на Украине военнослужащих

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Путин пообещал помощь семьям и детям погибших на Украине военнослужащих.

Президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о помощи семьям погибших на Украине военных. Об этом глава государства заявил в ходе поздравления на параде Победы в Москве 9 мая.

«Гибель каждого солдата – это горе для всех нас, сделаем все, чтобы помочь семьям и детям погибших на Украине военнослужащих», – заявил президент.

Российский лидер пообещал, что правительство окажет особую поддержку детям погибших боевых товарищей и поблагодарил врачей военных госпиталей за то, что они борются за каждую жизнь. Путин отметил, что сегодня подписан соответствующий приказ о помощи семьям погибших на Украине военных.