Путин прошел в рядах «Бессмертного полка» в Москве

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве.

В Москве началось шествие колонн «Бессмертного полка». К участникам акции присоединился президент России Владимир Путин.

На Красной площади в Москве началось шествие «Бессмертного полка». В районе Исторического музея в рядах москвичей и гостей столицы заметили президента России Владимира Путина. По традиции глава государства шел с портретом своего отца-фронтовика.

К моменту начала шествия дождь в столице уже закончился, выглянуло солнце.

Как пишет РИА Новости, российский лидер несколько лет участвовал в шествиях «Бессмертного полка», однако эта традиция прервалась на два года из-за пандемии коронавируса. Тогда Путин заверил россиян, что «Бессмертный полк» еще пройдет по Красной площади.

«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России и за рубежом в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.