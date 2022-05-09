Путину представили проект о дополнительной индексации пенсий и пособий

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Правительство представило Путину проект об индексации пенсий и пособий.

Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Проект о допиндексации правительство представило президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

27 апреля глава государства заявил, что в ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных выплат, а также зарплат бюджетников. Соответствующий проект правительство РФ уже представило президенту.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», – сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что такие решения позволят снизить показатель бедности. Сейчас рассматривается несколько вариантов дополнительной индексации пенсий и социальных выплат, передает РИА Новости.