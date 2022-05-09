Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Путину представили проект о дополнительной индексации пенсий и пособий

Фото Путину представили проект о дополнительной индексации пенсий и пособий
Фото Путину представили проект о дополнительной индексации пенсий и пособий

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Правительство представило Путину проект об индексации пенсий и пособий.

Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Проект о допиндексации правительство представило президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

27 апреля глава государства заявил, что в ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных выплат, а также зарплат бюджетников. Соответствующий проект правительство РФ уже представило президенту.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», – сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что такие решения позволят снизить показатель бедности. Сейчас рассматривается несколько вариантов дополнительной индексации пенсий и социальных выплат, передает РИА Новости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127982
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
50145
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34759
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
34135
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33334
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
32467
Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади
30440
День Победы-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах с 9 Мая