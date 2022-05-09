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общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя: будут ли выходные 9 и 10 мая

Фото Россиян ждет короткая рабочая неделя: будут ли выходные 9 и 10 мая
Фото Россиян ждет короткая рабочая неделя: будут ли выходные 9 и 10 мая

Фото pixabey

В мае россиян ждут две короткие недели с длинными выходными, напомнили в Роструде. Как отдыхаем на неделе с 9 по 15 мая, сообщает Сиб.фм.

В 2022 году работники, трудящиеся по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, на майские праздники будут отдыхать с 7 по 10 мая включительно.

9 мая в этом году выпадает на понедельник, а дополнительный выходной во вторник 10 мая получился за счет того, что праздничный день 2 января 2022 года был в воскресенье, пояснили в Роструде.

Таким образом, на майские праздники россияне отдыхают с субботы 7 мая по вторник 10 мая включительно.

В Роструде обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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