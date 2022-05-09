Салют 9 Мая в Новосибирске: прямая трансляция праздничных залпов в День Победы-2022

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Два праздничных салюта прогремят в небе над Новосибирском в День Победы 9 Мая. Сиб.фм покажет кадры победных залпов в прямом эфире.

Празднование Дня Победы 9 мая в Новосибирске завершится военным салютом на Михайловской набережной и фейерверком на центральной площади города. Телеканал ОТС будет вести прямую трансляцию праздничного концерта и салюта в день 77-й годовщины Победы в ВОВ. Первые залпы прогремят в 22.00 — у НОВАТа, а в 22:00 яркое шоу начнется на набережной.

Салюты продлятся 15 минут.

По информации пресс-службы ЦВО, артиллерийские залпы будут выпущены на Михайловской набережной из 122-мм орудия Д-30, а фейверки «Вега» и «Ассоль» — из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.

В обеспечении салюта будет задействовано более 30 военнослужащих и около 10 единиц техники.

Напомним, в Москве в День Победы салют запустят на 36 площадках. Для этого будет задействовано более 70 СПУ и более 11 тысяч пиротехнических изделий. Начало салюта — в 22:00 по московском времени.