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Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска

Фото Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
Фото Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Трамвай № 14 загорелся на остановке "Почтовая" в Дзержинском районе Новосибирска 9 мая.

Вечером 9 Мая в Дзержинском районе Новосибирска загорелся трамвай № 14. Инцидент произошёл после 22 часов вечера. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент».

Очевидцы отметили, что возгорание произошло на остановке "Почтовая".

Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В спасательном ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 22:22, через 6 минут пожарные уже были на месте.

"Трамвай загорелся во время движения, пассажиры и водитель с кондуктором эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Площадь горения составила 25 квадратных метров", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2022 году МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» закупит 17 остановочных павильонов для трамваев. Стоимость одной металлической конструкции оценивается в 191 666,67 руб. Таким образом, все остановки обойдутся в 3 258 333,39 руб.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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