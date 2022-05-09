В Кировском районе Новосибирска грузовик провалился под асфальт

Фото vk.com / act54

В Кировском районе Новосибирска на улице Бронной произошло проседание грунта под грузовиком.

В Новосибирске грузовик провалился под асфальт. Задние колеса большегруза ушли под землю. О происшествии рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Днем 9 мая на улице Бронной грунт просел под большегрузом и грузовик частично провалился под асфальт. По предположениям очевидцев, причиной инцидента стала перегруженность грузовика.

При этом происшествие не вызвало больших затруднений. Движение нарушено не было, инженерные коммуникации тоже уцелели.

Напомним, в последний раз большой обвал грунта в Новосибирске произошел осенью 2021 года. Тогда под землю провалились сразу несколько машин. В марте текущего года под контейнеровозом КамАЗ провалился асфальт.