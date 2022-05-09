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В Москве отменили авиационную часть парада Победы

Фото В Москве отменили авиационную часть парада Победы
Фото В Москве отменили авиационную часть парада Победы

Фото pixabey

В Москве из-за погоды отменили воздушную часть парада Победы 9 мая.

Авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Москве 9 мая 2022 отменили воздушную часть парада Победы из-за погоды, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны России сообщало, что авиационную часть парада должны были составить 77 самолетов и вертолетов – ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Сейчас в Москве проходит парад Победы в Великой Отечественной войне. С поздравлением выступил президент страны Владимир Путин.

По Красной площади пройдут 11 тысяч военных и больше 130 единиц военной техники.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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