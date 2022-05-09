В Новосибирске 22-летняя девушка сорвалась в воду с Октябрьского моста

Скриншот из видео в сообществе «Спасатели МАСС»

В ночь на 9 мая 22-летняя жительница Новосибирска упала с Октябрьского моста в воду.

В ночь с 8 на 9 мая 22-летняя девушка сорвалась с Октябрьского моста в Обь. Сообщение об этом поступило на телефон оперативного дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы в 04:07. Звонок сделали очевидцы.

Через пять минут спасатели на катере начали поиск девушки на поверхности реки. После обнаружения девушку подняли на катер и доставили к берегу Михайловской набережной. На эвакуационном щите спасатели доставили пострадавшую 2000 года рождения к автомобилю скорой помощи и передали бригаде медиков.

На поиск и спасение девушки понадобилось чуть больше получаса — в 04:45 работа спасателей была окончена.

В своих соцсетях сотрудники МАСС показали, как пострадавшую транспортировали на берег.

«В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49», — напомнили на официальной странице МАСС.