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В Новосибирске 9 Мая после салюта пустят дополнительный транспорт

Фото В Новосибирске 9 Мая после салюта пустят дополнительный транспорт
Фото В Новосибирске 9 Мая после салюта пустят дополнительный транспорт

Густаво Зырянов / Сиб.фм

После салюта 9 Мая жителей Новосибирска будет развозить дополнительный транспорт.

Дополнительные автобусы и троллейбусы выделены в Новосибирске в День Победы, чтобы развезти жителей города по домам после праздничного салюта, который состоится в 21:50. Публикуем точки сбора и графика работы общественного транспорта 9 мая 2022 года.

После праздничного салюта жителей отдаленных районов Новосибирска развезут по домам. Время работы городского транспорта будет продлено. Кроме этого, десятки единиц транспорта будут накоплены с 21:30 в центральных точках города для развоза новосибирцев.

От остановки «М. «Речной вокзал» 6 автобусных маршрутов развезут новосибирцев по домам в 21:30. Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

№ 8 «Речной вокзал – Цветной проезд»;

№ 9 «Речной вокзал – Юго-Западный ж/м»;

№ 13 «Речной вокзал – Ключ-Камышенское плато»;

№ 21 «Речной вокзал – УМ-3»;

№ 36 «Речной вокзал – Микрорайон «Щ»;

№ 54 «Речной вокзал – ул. Твардовского».

От остановки «Дом Ленина» в 21:00 отойдут два автобуса и три троллейбуса по следующим маршрутам:

№ 18 «Дом Ленина – Ключ-Камышенское плато»;

№ 97 «Дом Ленина – Цветущая Плющиха».

Троллейбусы:

№ 7 «Дом Ленина – Станиславский ж/м»;

№ 8 «Дом Ленина – Затулинский ж/м»;

№ 8 «Дом Ленина – Сад им. Дзержинского».

От пересечения улицы Фрунзе и Красного проспекта можно будет уехать в 21:00 на одном из следующих троллейбусов:

№ 5 – в направлении остановки «Городской аэропорт»;

№ 8 – в направлении остановки «Ул. Учительская»;

№ 8 – в направлении остановки «Ул. Лазурная».

На пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта в 21:30 можно будет сесть на троллейбус № 23, следующий до остановки «Сад им. Дзержинского».

С остановки «Площадь им. Калинина» можно будет уехать в 21:50 на следующих автобусах:

№ 14 – «Площадь им. Калинина – пос. Северный»;

№ 15 – «Площадь им. Калинина – Микрорайон «Стрижи»;

№ 27 – «Площадь им. Калинина – Северное кладбище»;

№ 30 – «Площадь им. Калинина – Цветущая Плющиха»;

№ 34 – «Площадь им. Калинина – Ул. Тюленина».

От остановки «Вокзал «Новосибирск-Главный» можно будет уехать в 21:50:

автобус № 3 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – пос. Северный»;

троллейбус № 23 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад им. Дзержинского».

От остановку «М. «Площадь Маркса» в 21:50 отойдут автобусы и троллейбусы по следующим маршрутам:

Автобусы

№ 16 – «М. «Площадь Маркса» – Затон»;

№ 29 – «М. «Площадь Маркса» – Юго-Западный ж/м»;

№ 43 – «М. «Площадь Маркса» – Белые Росы»;

№ 57 – «М. «Площадь Маркса» – Микрорайон «Чистая Слобода».

Троллейбусы:

№ 7 – «М. «Площадь Маркса» – Станиславский ж/м»;

№ 29 – «М. «Площадь Маркса» – Северо-Чемской ж/м».

От остановки «Магазин «Кристалл» в 21:50 отойдут троллейбусы:

№ 8 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м»;

№ 60 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м».

От остановки «М. «Студенческая» можно будет уехать в 21:50 по маршрутам:

Автобусы:

№ 45 – «М. «Студенческая» – Чемской бор»;

№ 68 – «М. «Студенческая» – ст. Матвеевка».

Улица Мичурина (от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской) – в 21:00 – трамвай № 13 «Ул. Мичурина – Гусинобродское шоссе».

Остановка «Ул. Мостовая» – в 21:00 – трамвай № 13 «Ул. Мостовая – Гусинобродское шоссе».

Остановка «Ул. Восход» – в 21:30.

Троллейбусы:

№ 7 – «Ул. Восход» – Станиславский ж/м»;

№ 7 – «Ул. Восход» – Ул. Лазурная».

Остановка «Ул. Зыряновская» – в 21:30 – трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе – Ул. Писарева».

 

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Автор:
Юния Ларсон
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