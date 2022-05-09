В Новосибирске осквернили памятник венгерским союзникам нацистской Германии

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В Новосибирске неизвестные осквернили место захоронения венгерских солдат времен Второй мировой войны.

В Новосибирске неизвестные залили красной краской памятник венгерским военнопленным жертвам Второй мировой войны. Кадры оскверненного мемориала в социальных сетях разместил местный житель. На них видно, что на памятнике нарисована Звезда Давида со словом «Враг».

9 мая в Новосибирске было осквернено место захоронения венгерских военнопленных, расположенное в Первомайском районе. В паблике «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте» горожане опубликовали фото мемориала, который неизвестные облили краской. Помимо этого, на памятнике нарисовали Звезду Давида и написали «Враг».

Напомним, в Новосибирске существует так называемое «немецкое кладбище». Оно находится на окраине города в Первомайском районе. Там похоронены немецкие и венгерские военнопленные. До девяностых погост находился в заброшенном состоянии. Облагородить его удалось только в 1995 году.

Отмети, что Венгрия была союзницей гитлеровской Германии. Однако новосибирцы резко осудили поступок неизвестных горожан. Тем временем в Венгрии продолжают регулярно осквернять памятники советским воинам-освободителям, которые еще чудом уцелели на территории страны.