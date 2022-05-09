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В Новосибирске в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли сотни свечей

Фото В Новосибирске в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли сотни свечей
Фото В Новосибирске в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли сотни свечей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирска почтили память павших в Великой Отечественной войне и зажгли сотни свечей на Монументе Славы.

Мемориальная акция, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Новосибирске 8 мая. На Монументе Славы у Вечного огня неравнодушные горожане зажгли сотни свечей, сообщает Сиб.фм.

Сегодня на мемориале Монумент Славы в Новосибирске прошла традиционная акция «Свеча памяти». В память о тех, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны, новосибирцы зажгли сотни свечей.

В мемориальной акции приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото В Новосибирске в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли сотни свечей 2

Акция проходит в Новосибирске с 2011 года. Тогда в ней приняли участие порядка 500 человек, но с каждым годом число тех, кто приносит к Вечному огню свечи в память о павших воинах, возрастает. В 2022 году к мемориалу пришли около 1000 человек.

Именно 8 мая, ровно 77 лет назад, был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Самая кровопролитная в истории XX века война была завершена.

Фото В Новосибирске в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли сотни свечей 3

Мемориал Монумент Славы хранит память о защитниках мира, воинах-сибиряках. Имя каждого – образец мужества и героизма для молодого поколения защитников и патриотов родной земли.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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