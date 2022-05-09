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В школе № 187 Новосибирска прошли мероприятия ко Дню Победы

Фото В школе № 187 Новосибирска прошли мероприятия ко Дню Победы
Фото В школе № 187 Новосибирска прошли мероприятия ко Дню Победы

Совет депутатов Новосибирска

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска проживают 560 тружеников тыла и лишь 38 участников Великой Отечественной войны. В канун Дня Победы в школе №187состоялось праздничное мероприятие, прошедшее под эгидой Совета депутатов города Новосибирска.

Несмотря на то что пришедших на празднование Дня Победы встретило палящее майское солнце, во дворе школы практически не было свободного места. Дети, их родители и ветераны труда почтили память своих дедов и прадедов, доблестно защищавших свое Отчество.

К гостям праздничного мероприятия обратилась депутат Совета депутатов Новосибирска Лилия Гончарова: «77 лет минуло с наступления долгожданной Победы. Из участников тех событий, мало кто остался в живых. Но это не значит, что они ушли в небытие. Они остаются в нашей памяти и в наших сердцах, присоединяясь к “Бессмертному полку”. Перед нашими ветеранами мы всегда будем в неоплатном долгу».

Фото В школе № 187 Новосибирска прошли мероприятия ко Дню Победы 2

Речь Лилии Гончаровой поддержал заместитель председателя Совета депутатов Николай Тямин: «Не случайно на наш праздник пришло много детей. Только благодаря знаниям о прошлых поколениях мы силах не допустить вновь ужасные события прошлого. Я очень признателен жителям Станиславского жилмассива за их активную жизненную позицию. Потому что, несмотря ни на что, мало кто остался в стороне. Более чем уверен, что мы и впредь будем проводить такие знаковые мероприятия. В канун 9 Мая я всех нас поздравляю с великой Победой, которую обеспечили наши отцы и деды».

«Советский народ приложил максимум усилий, чтобы совершить этот подвиг. Подвиг, который вписан в мировую историю. Никому не удастся его переписать или вычеркнуть. Выражаю слова благодарности всем, кто приложил усилия, для восстановления страны в послевоенные годы. Я убежден, что объединившись, мы не допустим возрождения нацизма и фашизма. Празднование Дня Победы на протяжении всех 77 лет непременно должно продолжаться. В этом большую роль играет патриотическое воспитание. За это я благодарен педагогам 187-й школы и совету ветеранов», — высказался Роман Яковлев, депутат законодательного собрания Новосибирской области.

Эстафету поздравлений перехватил Новосибирский городской духовой оркестр, выступивший в полном составе. Музыкантами руководил главный дирижёр оркестра и заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Зугров. Под торжественный аккомпанемент духовых ударных и клавишных выступили артисты города Новосибирска. В их исполнении прозвучали знакомые каждому жителю России песни военных лет.

Также по многолетней традиции празднования Дня Победы на территории школы была размещена полевая кухня. С небывалым ажиотажем гости мероприятия выстроились в очереди, за тарелкой солдатской каши. В этом жителям Станиславского жилмассива с удовольствием помогли члены Казацкого объединения Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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